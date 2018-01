Sortie du fanzine "PeopleKonsian #01" en version papier le 20 janvier 2018

Le fanzine "PeopleKonsian #01" sera disponible en version papier 160g à partir du 20 janvier 2018 dans notre boutique en ligne Shop et sur nos stands.Ce numéro #01, passé de 12 à 24 pages, prolonge l'orientation amorcée par le numéro #00 en offrant un large éventail de sujets. On trouvera ainsi dans ce numéro un long texte de militants du Black Panther Party new-yorkais, publié en 1970 et qui constitue une véritable concentré de contre-histoire de l'Amérikkke. On trouvera par ailleurs des informations sur le projet de livre et de documentaire "Un seul héros le peuple", consacré à l'insurrection algéroise de décembre 1960, une nouvelle de Mohamed Boudia, militant et homme de théâtre algérien, et une longue chronologie illustrée consacrée aux luttes politiques et contre-culturelles au Pérou depuis les années 1990. Quatre pages de photos sur la situation des migrants à Belgrade viennent compléter ce numéro #01.Maquette : www.putsh.one A noter que le 20 janvier, nous serons à la soirée du Ménilmontant Fooball Club au C.I.C.P. à Paris donc le fanzine sera disponible sur notre stand ce jour là.Infos sur la soirée : https://www.facebook.com/events/137544453598671