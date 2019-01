Soutien à Georges Ibrahim Abdallah les 1er et 2 février 2019 à Bordeaux

Soutien à Georges Ibrahim Abdallah35 ANS ça suffit !Vendredi 1 et samedi 2 février 2019Soirées organisées par l'association Petits-Tréteaux Bordeaux Grand Parc et le collectif Free Georges Abdallah 33Salle Point du Jour / Pierre Tachou (quartier Bacalan)Adresse : 44 rue Joseph Brunet - 33300 BordeauxTram B : arrêt BrandebourgGeorges Ibrahim Abdallah est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Ce militant libanais de la cause palestinienne est enfermé depuis 35 ans à Lannemezan en France. Nous nous mobilisons pour exiger sa libération !Nous organisons ces soirées autour de deux sujets que Georges Ibrahim Abdallah porte et défend depuis toujours : La Palestine et la jeunesse.Dans ce cadre, Les Petits Tréteaux et Libérons Georges 33 invitent des intellectuels et des artistes concernés et impliqués pour la libération de Georges.* Vendredi 1er février 2019➡ 19h30 : Projection du documentaire : « La vérité, perdue en mer. La tragédie du Mavi Marmara par un survivant. » de Rifat Audeh (Palestinien vivant en Jordanie, milite depuis longtemps pour la reconnaissance des droits palestiniens.)➡ 20h30 : Débat avec Sarah Katz ( Union Juive Française pour la Paix UJFP ). Sarah Katz a fait partie des « longs séjours » militants à Gaza, où elle arrive en avril 2011. Elle y sera en particulier continûment présente de septembre 2012 à avril 2014. Elle est co-auteure de deux livres, « Chroniques de Gaza » (2016) et « Gens de Gaza » (2017). Elle vient de participer à la « flottille de la liberté »2018, partie pour briser le blocus de Gaza et arraisonnée en eaux internationales le 29 juillet.* Samedi 2 février 2019➡ 16h30 : Rencontre débat : « Jeunesse et enfermement de Gaza à Gradignan »« On ne mesure pas l’inhumanité de notre système à l’inhumanité de l'holocauste mais à la prolifération des lieux d'enfermement. »avec Sarah Katz Et Jann Marc RouillanJann Marc Rouillan a été incarcéré de 1987 à 2011 pour ses activités au sein du groupe Action Directe. « Voiciplus de treize ans que je matricule en rond. J’ai beaucoup désappris. J’ai désappris la nuit. Il ne fait jamais nuitdans vos prisons. (...) J’ai désappris le silence. La prison ne connaît pas le silence. Il s’en écoule toujours uneplainte, un cri, une rumeur. (J.M R – Extrait de « Je hais les matins »)➡ 19h / 21H45 : Apéro concertavec Skalpel - Première Ligne , HPS, Fils du Béton, m. pour L'Orchestre Poétique d'Avant guerre - O.P.A (Artistes invité-e-s du soutien à Georges Abdallah)Entrée : Prix librePetits grignotages et rafraîchissements sur place - Tables de presseEvent FB : https://www.facebook.com/events/1901829143272302 Un meeting à Paris est prévu le samedi 2 février au C.I.C.P. de 18H à 22H.C.I.C.P.21 ter rue Voltaire75011 ParisEvent FB : https://www.facebook.com/events/2193814464203802