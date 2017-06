Talri 2.0 x Spike Louche x La ligne 5

Il y a quelques mois, TALRI 2.0 aka Le rital, un MC originaire de Drancy (93) sortait un titre et un clip « La ligne 5 » en mode retour dans l’rap après 4 piges d’absence pour se concentrer sur des projets personnels en dehors de son groupe d’origine RAFALE 2 PLOMB, mais surtout comme un hommage à la Ligne 5 du métro parisien qui prend son départ à Pablo Picasso en plein centre de Boboche, la capitale non-offisale de la Seine-Saint-Denis.« De 2005 à 2011, RAFALE 2 PLOMB a produit sur son propre label R2P Productions, « Verbal Homicide Vol 1 et 2 », Un cd promo « Barillet » distribué à 10 000 exemplaires et plusieurs clips. »Un nouveau titre donc qui nous fait voyager dans différentes stations de la ligne 5, l’orange, celle qui te fait traverser Paname du nord-est au sud-est, de Bobigny/Pantin à place d’Italie, du 93 au 13ème arrondissement. Un son boom bap et résolument hip-hop, le graffiti qu’il pratique aussi y est mis à l’honneur avec ses interminables murs graffés le long du canal de l’Ourq qui longe le trom’ à son départ dans sa partie aérienne.« Paris-Banlieue, ses allers retours… »Talri 2.0 s'est entouré d'un réalisateur de l'ombre: Spike Louche. Leur collaboration a abouti ensuite sur un clip remix de "La ligne 5" et un troisième épisode d'une version live acoustique devrait sortir prochainement.« Moi tu peux m’croiser dans des Jams sessions pour prendre le mic avec des musiciens, joué du piano parfois. J’suis un peu Mélomane depuis mon enfance, j’ai été bercé par le hip-hop des années 90 et la chanson française, ensuite influencé par le reggae et la soul, mon inspi c’est mon quotidien de trentenaire banlieusard, entre poésie et réalité avec une plume consciente et engagé… »Un autre titre bien fat « Freestyle revival » est aussi dispo en ligne accompagné d’un clip. Donc tenez-vous au jus, un projet devrait voir le jour très bientôt, de plus on nous dit que lui aussi fait partie de la désormais célèbre « SECTION DARON » du MFC 1871, allez-làààààà !FB : https://www.facebook.com/talri2.0.ligne5 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCuhMdYmIofhyM1WmF0U0rrA