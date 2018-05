Week-end antifasciste de lutte et d'hommage du 1er au 3 juin à Paris

► 5 ANS : CLÉMENT TOUJOURS PRÉSENT ◄Week-end antifasciste de lutte et d'hommage du 1er au 3 juin 2018 à Paris.Vendredi 1er Juin de 18h à 22h :- Rencontres internationales / Village Antifasciste / Cantine(Madri Per Roma Citta' Aperta, Madres Contra la Represión, camarades étrangers...)La Parole Errante9, rue François Debergue93100 MontreuilSamedi 2 juin :- Manifestation Antifasciste à 12h au métro Gambetta- Village antifasciste / Cantine / Concerts de 17h à 01hConcerts avec : Original Tonio avec LAX & Dj Sebti Swift Guad & Titan MCDyessLa Parole Errante9, rue François Debergue93100 MontreuilDimanche 3 Juin à 14h30 :- Match du MFC 1871 en Coupe de France à BobignyStade Départemental La Motte59, avenue Marcel Cachin93000 BobignyLe Comité pour Clément appelle à une mobilisation en vue de la commémoration des 5 ans de la mort de Clément. Nous appelons tous les collectifs antifascistes, antiracistes, individus, organisations politiques et syndicats à soutenir cette mobilisation (collage, tractage, communiqué de soutien...).Event FB : https://www.facebook.com/events/1771881689781961