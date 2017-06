Week end de mobilisation les 3 et 4 juin 2017, 4 ans après la mort de Clément Méric

Espace Davide Cesare "Dax"

13h30-14h30 : Construire une solidarité de quartier avec les migrants

14h30-15h30 : Actualité/paysage de l'extrême droite

15h30-16h30 : Être antifasciste : réflexions et pratiques



Espace Pavlos Fyssas

13h30 - 14h30 : Le mythe du récit national : Comment l'extrême droite réécrit l'histoire de France?

14h30-15h30 : L'extrême droite dans la police et violences policières

15h30- 16h30 : « 10 millions de voix pour le FN, quelles stratégies pour la lutte contre l’extrême droite ? »

...

Week end de mobilisation les 3 et 4 juin 2017, 4 ans après la mort de Clément Méric tué par des fascistes.Il y a quatre ans déjà, le 5 juin 2013, notre camarade, Clément Méric, syndicaliste et antifasciste était assassiné à 18 ans par des militants d'extrême-droite.A l'heure où le Front National enregistre une fois de plus des scores importants aux élections, à l'heure où le discours raciste et xénophobe se propage et à l’approche du procès de ses agresseurs, il est de notre devoir de manifester, encore une fois, notre colère.Nous manifesterons pour rendre hommage à notre camarade, et affirmer l'actualité de ses combats. Mais ce combat contre l'extrême-droite ne se réduit pas à cette manifestation, il prend corps quotidiennement dans les luttes que nous menons.En portant un projet de transformation sociale, en se battant pour une éducation critique et ouverte à toutes et tous, pour un travail émancipateur, nous faisons reculer l'extrême droite.En luttant contre les licenciements, les fermetures d'entreprises, et pour les droits des salarié-e-s, nous faisons reculer l'extrême-droite.En développant la solidarité internationale avec les peuples qui luttent pour leur auto-détermination et contre le colonialisme, nous faisons reculer l'extrême-droite.En combattant encore et toujours le sexisme, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie, toutes les discriminations et système d’oppression, nous faisons reculer l'extrême-droite.En nous organisant pour faire vivre notre arme la plus puissante, la solidarité, nous faisons reculer l'extrême-droite.Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent les valeurs du progrès et de la justice sociale à nous rejoindre lors de la journée de mobilisation et d'hommage à Clément et ses combats.Samedi 3 juin : Ateliers, débats, village du livre antifasciste - Place de la RépubliqueEspace Carlos Palomino13h00-14h00 : Féministe Marine Le Pen ?14h00-15h30 : Comment lutter syndicalement contre l’extrême-droite?15h30-17h00 : Quel mouvement antiraciste ?17h : ManifestationPremiers signataires : Comité pour Clément, Action Antifasciste Paris-Banlieue (AFA), Union syndicale Solidaires, Solidaires étudiant-e-s, Solidaires Groupe RATP, Alternative Libertaire (AL), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Confédération nationale du travail - Région parisienne (CNT-RP), Collectif Quartier libre, Sorbonne Antifasciste (SIAMO), La Horde, Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA), Mouvement des Jeunes Communistes (MJCF), Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), OCML-VP, Le Parti de Gauche (PG), Union des Etudiant-e-s Kurdes de France (UEKF), Union Nationale des Etudiants de France (UNEF)FB Comité pour Clément : https://www.facebook.com/comitepourclement