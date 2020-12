Emission "Frontline" du 11 décembre 2020 avec Koffi Anani

FB Cordes et Vocal :



FB Koffi Anani :





Tracklist :



01) Buddy Grubbs "I'm telling you"

02) Ausweis & Puppa Leslie "Plus jamais ça"

03) R.A.O. Staff feat Kahina "41 balles"

04) Koffi Anani "Mumia"

05) Cordes et Vocal "Protège tes rêves"

06) Cordes et Vocal feat Noir Libre "Ne nous énervons pas"

07) Freestyle avec Koffi Anani, Kaiman Lanimal, Skullo de Föshen, Bijoux Sinda

Voici l'émission "Frontline" du 11 décembre 2020 avec Koffi Anani pour parler de l'album "Protège tes rêves" de Cordes et Vocal.Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 11 décembre 2020 Pour écouter l'émission :