Emission "Frontline" du 12 février 2021 autour de l'affaire Gaye Camara

Akye BBK









Tracklist :



01) Bill Summers "Come into my life"

02) Brahi "Coeurs noirs"

03) L'Animalxxx & Dj Keshkoon "Vous savez quoi"

Voici l'émission "Frontline" du 12 février 2021 autour de l'affaire Gaye Camara avec Mahamadou Camara et Landry du collectif Vérité et Justice pour Gaye.Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 12 février 2021 Pour écouter l'émission :