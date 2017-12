Soirée "In Transit #6 [Arab-A-Dub Sounds]" le 14 décembre 2017 à Paris

La dernière In Transit de l'année, le jeudi 14 décembre 2017, rend hommage au mélange des genres produit au Moyen-Orient en invitant des activistes de la musique et de la création jamais entendus à Paris: Ministry of Dub-Key (M.D.B.K) حركة الدَبكِي (Palestine) Hicham Ezzat - Chabana (Egypte) Missy Ness (France/Tunisie)MINISTRY OF DUBKEY c'est la fusion des genres musicaux en exode, un hommage intense aux vibrations de la danse et de la musique palestinienne Dabkeh.Fondé en 2009, par le DJ / Producteur BRUNO CRUZ et le Mc / Performer WALAA SABAIT, ils ont créé la rencontre entre les sons Dabkeh et Mijwiz de leur terre natale et les rythmes dub, hip-hop, reggae / dancehall et electro, impulsant l'émergence de l'incomparable style « Arab-A- Dub ».Une synergie dont les sons et les mouvements qui relient les rives des Caraïbes aux collines de Galilée et où la culture Sound System rencontre une fête de rue palestinienne tard dans la nuit ne laissent personne indifférent.C'est à cette formation que l'on doit l'existence de toute la scène dite "electro-arabe" ou "electro-orientale", à ceci près que Ministry Of Dubkey diffuse un son et une énergie authentique et sincère, éloignée du kitsch orientaliste dans lequel beaucoup ont préféré tomber.HICHAM EZZAT CHABANA a fondé le collectif Cairo Shakers. Elevé à Alexandrie, il a évolué entre l'Egypte et la France pendant des années avant de s'établir au Caire où il organise et co-organise nombre de concerts et d'événements autour de la musique quand il n'est pas lui-même aux platines, comme lors du festival Oshtoora.Sa musique se situe entre une electro puissante, l'entrain des rythmes electro-chaabi et la contestation de la voix de Cheikh Imam.ENTREE A PRIX LIBRE - 5 euros conseilléA propos d'In Transit :IN TRANSIT ouvre un espace d'expression dédié aux scènes musicales du Moyen-Orient et du Maghreb et de leurs alentours, régions animées par une intense effervescence créative depuis quelques années. En proposant un large spectre de styles musicaux, de créations et de réflexions issus directement ou indirectement des régions citées plus haut avec un accent sur les cultures urbaines, IN TRANSIT vise à mieux faire connaitre la réalité artistique actuelle et sa diversité au public parisien. Toutefois, le rendez-vous ne s'interdit pas de présenter des productions issues d'autres zones géographiques. Le public présent sera invité à affranchir son regard de l'exotisme et de l'orientalisme habituels enfermant les artistes dans la case "musique orientale" ou plus souvent "world music" quand ils sont invités à se produire en France, dénominations réductrices tant le spectre artistique y est large et complexe, comme n'importe où ailleurs.La rencontre questionnera la notion de frontières : physiques ou mentales, physiques puis mentales, matérielles ou imaginaires, réelles ou fantasmées, celles que l'on nous impose, celles qui s'imposent à nous, celles que l'on s'impose, celles que l'on respecte, celles que l'on cherche, celles que l'on contourne, celles que l'on franchit, celles que l'on transgresse et celles que l'on brise.L'Alimentation Générale64, rue Jean-Pierre Timbaud75011 ParisMétro : ParmentierEvent FB : https://www.facebook.com/events/191432511405853