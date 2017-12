Tijeras, le dernier clip de Billie Brelok sorti fin novembre 2017, est un egotrip inspiré des danseurs de ciseaux péruviens. Le clip, tourné à Lima par Pacha et monté dans le 92 par Flowmotion, nous fait découvrir Torbellina (petite Tourbillone), danseuse de ciseaux et comédienne, et sa petite sœur Tormentita (petite tempête).

Afin de renseigner les plus curieux, la rappeuse publie ici quelques infos sur cette danse traditionnelle, ainsi qu'une interview de Torbellina et un extrait de son texte, en espagnol et en français.