Interview de Mare Advertencia Lirika

Micros et barricades : entretien avec Mare Advertencia Lirika



Dans cette interview réalisée à Paris en juillet 2017 à l’occasion du concert Conexión latina 6, la rappeuse et activiste Mare évoque sa longue trajectoire musicale, débutée au début des années 2000, et sur laquelle elle revient en faisant le récit de l’ébullition politique et des nombreuses révoltes qui ont marqué l’histoire de Oaxaca, sa ville, ainsi que la naissance du mouvement hip-hop dans ce contexte.