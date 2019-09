Sortie de "Traces de lutte 2 - EP #1" en Digital à prix libre

Déclinée en 3 EP en Digital avant sa sortie en CD, la compilation "Traces de lutte 2" plusieurs fois remaniée et réalisée par le label BBoyKonsian arrive enfin !!!Les EP seront disponibles à quelques semaines d'intervalle à prix libre sur notre Bandcamp : https://bboykonsian.bandcamp.com Retrouvez dès maintenant le "EP #1" dont voici le tracklist :"Traces de lutte 2 - EP #1" :01) Fils du Béton « BBoyKonsian »(Lyrics : Fils du Béton / Prod : Corrado)02) Paris Vice Crew « Poésie argotique »(Lyrics : Korias - Skeez - Loums - Dad - Akacha / Prod : Skeez)03) Craps (Les Evadés) « En décalage »(Lyrics : Craps / Scratchs : Akye / Prod : Kheyzine)04) Sitou Koudadjé (Dangereux Dinosaures) « Ma putain de chanson »(Lyrics : Sitou Koudadjé / Prod : Dirty Jack)05) Skalpel (Première Ligne) « Instadrâme »(Lyrics : Skalpel / Prod : Don Korto)06) FL-How feat Tideux « BrAAAAh »(Lyrics : FL-How - Tideux / Prod : Many the Dog)07) E.One (Première Ligne) « Nuit noire »(Lyrics : E.One / Prod : E.One)Mastering : SkeezArtwork : http://www.putsh.one FB BBoyKonsian : https://www.facebook.com/bboykonsian FB PeopleKonsian : https://www.facebook.com/Peoplekonsian Bandcamp BBoyKonsian : https://bboykonsian.bandcamp.com Site BBoyKonsian : http://www.bboykonsian.com